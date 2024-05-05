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الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. «سقوط أمطار على 15 محافظة»

كتب:

انتصار الغيطانى
09:35 ص | الأحد 05 مايو 2024
حالة الطقس - أرشيفية

حالة الطقس - أرشيفية

كشفت الأرصاد الجوية، تكاثر السحب الممطرة اليوم على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، والصحراء الغربية وصولًا إلى محافظات شمال الدلتا، مشيرة إلى أنّ شدتها بين خفيفة ومتوسطة أحيانًا.

أماكن تساقط الأمطار اليوم

وقالت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، إن محافظات «الإسكندرية- مطروح- العلمين- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد- الشرقية- المنوفية- الغربية- السويس- الإسماعيلية- والودي الجديد- واحة الفرفرة- واحة الدخلة - واحة الخارجة» معرضة لتساقط أمطار اليوم بين متوسطة وخفيفة، بسبب منخفض جوي آتِ على مسطح البحر المتوسط، وتختلف كميات الأمطار المتوقعة من مكان لآخر وفقا للموقع الجغرافي.

هل تصل الأمطار إلى القاهرة؟

وأكدت الأرصاد أن فرص تساقط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد وشمال الدلتا مستمرة حتى منتصف الأسبوع الجاري، في حين لن تمتد إلى القاهرة الكبرى وسيناء وشمال الصعيد.

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بقلم انتصار الغيطانى