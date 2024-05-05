أمطار غزيرة تضرب الرياض اليوم وغدا.. وتحذيرات مشددة للمواطنين

كشفت صحيفة الرياض السعودية عن هطول أمطار يومي الأحد والاثنين، من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، بحسب تأكيدات المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، كما شملت التوقعات الرياض العاصمة ومحافظات الدوادمي، والقويعية، والزلفي، والغاط، وشقراء، ومرات، والمزاحمية، وضرما، والدرعية وحريملاء وثادق والمجمعة ورماح.

توقعات بشأن الطقس السعودي

وبحسب الصحيفة السعودية، أهاب الدفاع المدني بالسعودية الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

وفي الوقت ذاته أعلنت إدارة تعليم محافظة شرورة السعودية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، ومباشرتها عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها.وأوضحت أن هذا القرار يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

والأسبوع الماضي، تعرضت السعودية إلى سيول جارفة وتساقط لحبات البرد، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تساقط برد بأحجام كبيرة في مركز العطيف بالطائف، أدت إلى تدمير زجاج السيارات، وقطع بالخيام.