درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات القاهرة الكبرى والصعيد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستسجل المعدلات الطبيعية على محافظات شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء.

كتل هوائية باردة وساخنة

وأضافت الأرصاد الجوية أن محافظات جنوب البلاد ستتعرض لكتل هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الغربية والصحراء الليبية، لذا تزيد بها معدلات الحرارة العظمي، على عكس محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى حيث تشهد حرارة معتدلة نظرا لتأثرها بكتل هوائية اوربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على السواحل الشمالية، ومدن القناة والقاهرة الكبري فقد جاءت كالتالي:

القاهرة: الحرارة العظمى 30 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 30 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 31 الصغرى 16

بنها: العظمى 29 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 29 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 30 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 30 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 29 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 31 الصغرى 14

السويس: العظمى 30 الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 25 الصغرى 15

مطروح: العظمى 24 الصغرى 15

العلمين: العظمى 23 الصغرى 15

درجات الحرارة على محافظات الصعيد

وعن قيم الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم الأربعاء على محافظات الصعيد وفقا للأرصاد الجوية فقد جاءت كالتالي:

الفيوم: العظمى 31 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 30 الصغرى 18

المنيا: العظمى 31 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 31 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 32 الصغرى 21

قنا: العظمى 35 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 34 الصغرى 23

أسوان: العظمى 35 الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 34 الصغرى 20

أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى 24