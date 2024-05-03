عاجل.. سقوط أمطار وانخفاض الحرارة بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من يومي الأحد والاثنين

ارتفاع طفيف تشهده حالة الطقس اليوم على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية يصاحبها ارتفاع سرعة الرياح من 30 - 50 كيلومترا في الساعة، ما أثار تساؤلا حول طقس الأيام المقبلة وهل تتعرض المناطق لارتفاع في درجات الحرارة أو حدوث ظواهر جوية؟

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية بداية من الغد، وذلك بعدما شهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه قد تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 30 درجة مئوية خلال يومي الأحد والاثنين وتتراوح ما بين 28 و29 درجة مئوية، ما يعد أقل من المعدلات الطبيعية.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتابع "القياتي" أن هذا الوضع مستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية يوم الثلاثاء، لتسجل العظمى 30 درجة مئوية، وتشهد البلاد أجواء ربيعية مع ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مائلة للبرودة خلال ساعات الليل، إذ تكون الظاهرة الرئيسية في هذه الفترة هي الفرق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لنفس اليوم، حيث يصل هذا الفرق إلى 15 درجة مئوية ويؤدي إلى تحول الطقس من حار نهارا إلى مائل للبرودة ليلا، ما يؤدي إلى إصابة الأشخاص بنزلات البرد، لذلك يجب على المواطنين توخي الحذر خاصة في أيام عطلة شم النسيم، وارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج في فترات الليل.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وحذر «القياتي» من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط خلال تلك الفترة، حيث تصل سرعات الرياح يوم الاثنين القادم على البحر المتوسط إلى 60 كيلومترا وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع في الأمواج من بين 2:3 أمتار، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشار "القياتي" إلى أن الأجواء على الشواطئ الساحلية تكون ربيعية خلال ساعات الليل والنهار، مع وجود فرص لتساقط الأمطار يومي الأحد والاثنين، على مناطق من السواحل الشمالية، وبعض محافظات الوجه البحري.