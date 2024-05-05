ظهور نادر لابنة الفنانة هند صبري.. خطفت أنظار الجمهور بتقليد دنيا سمير غانم

مشهد لا تتجاوز مدته عدة ثوان، ظهرت فيه الطفلة علياء ابنة الفنانة هند صبري، في فيديو عبر منصة «تيك توك»، وهي تقلد الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، لفت أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشر بصورة واسعة، خاصة أن تعبيرات وجه الطفلة، تُشير إلى أنها تتقن التمثيل، حسب تعليقات الجمهور.

ابنة الفنانة هند صبري

وعلى الرغم من أن علياء الشريف ابنة هند صبري، لا تظهر كثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها خطفت الأنظار بخفة ظلها في الفيديو الذي ظهرت فيه رفقة والدتها، وأشاد الجمهور بأدائها وبملامحها التي تشبه والدتها إلى حد ما.

رد فعل الجمهور التونسي

وعلق الجمهور التونسي والمصري على فيديو ابنة هند صبري، وطالبها أحد مستخدمي تيك توك وهو تونسي الجنسية، بالظهور مجددا والتحدث باللهجة التونسية أو تمثيل مشاهد من أعمال درامية تونسية، وكتب آخر: «شبه والدتها يا ريت تحكوا تونسي»، وكتب ثالث: «بنتنا صاحبة الأدوار الممتعة»، «التونسية الصغيرة محلاها».

وكتب الجمهور، أن الفنانة هند صبري أرادت تشجيع ابنتها على الظهور والتمثيل أو الوقوف أمام الكاميرا بهذا الفيديو، وهو الظهور الثاني لـ«علياء» التي ليس لديها أي حساب على «تيك توك»، وكتب مستخدم: «أجمل ما في الفيديو هي أن الأم هند صبري مركزة الكاميرا أكتر على البنت عشان تبقى ظاهرة أكتر منها وتشجعها».

معلومات عن علياء الشريف ابنة هند صبري