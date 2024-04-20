تكريم هند صبري في حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة: «أنا محظوظة»

كرمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، الفنانة التونسية هند صبري، في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، فضلا عن إهدائها درع المهرجان.

هند صبري تتحدث عن تكريمها

ألقت الفنانة هند صبري كلمة خاصة بعد تكريمها، إذ قالت بأنها سعيدة للغاية، لأن أسرتها أسرتين بمصر وتونس، قائلة: «أنا محظوظة جدا لأن فيه إرادة حقيقية، وباينة من إصرار الجميع، إنه يكون موجود، شكرا أنكم حسستونا إن الفن مش مهمش وأنه مش رفاهية».

وتابعت هند صبري حديثها: «بحس إني في بيتي، في كل مرة باجي أسوان، وسعيدة إن المهرجان دا بينمي حب السينما، خصوصا في البنات، دا اللي شوفته وأنا جاية، الفن صوت المهمشين، وصوت الناس اللي ملهاش صوت».