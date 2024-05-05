انخفاض كبير في أسعار اللحوم اليوم.. تراجعت 140 جنيها

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق، حيث وصلت قيمة التراجع إلى أكثر من 140 جنيها في بعض الأنواع، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

وانخفضت أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-5-2024 في الأسواق المحلية للمستهلك، وترصد السطور التالية سعر اللحوم الحمراء اليوم، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو اللحم الضأن تراجعا اليوم في الأسواق بقيمة 55 جنيها، ووصل متوسط سعر الكيلو إلى نحو 360 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو تراجعا اليوم في الأسواق بقيمة 60 جنيها، ووصل متوسط سعر الكيلو إلى نحو 350 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم كندوز كبير تراجعا اليوم في الأسواق بقيمة 68 جنيها، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 250 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز تراجعا اليوم في الأسواق بقيمة 66 جنيها، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 320 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم تراجعا اليوم في الأسواق بقيمة 143.5 جنيه، ووصل متوسط سعر الكيلو إلى نحو 280 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم تراجعا بقيمة 140 جنيها، ووصل متوسط سعر الكيلو إلى نحو 280 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم كندوز صغير تراجعا بقيمة 124 جنيها، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 250 جنيها.