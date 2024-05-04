تراجع جديد في أسعار اللحوم اليوم السبت.. اعرف البتلو بكام

كشفت شعبة القصابين، عن تراجع جديد في أسعار اللحوم اليوم السبت 4-5-2024، إذ بلغت قيمة التراجع نحو 10 جنيهات في الكيلو بالنسبة للحوم البلدي إذ سجلت نحو 370 جنيهًا للكيلو، وهي اللحوم الكندوز البقري الصغيرة مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 380 جنيهًا للكيلو.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الضأن والبتلو ومشتقاتها وفق المعلن من محلات الجزارة للمستهلك وهي كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم

- وبلغ سعر كيلو اللحمة البلدي نحو 370 جنيهًا.

- وتراوح سعر اللحم الضأن ما بين 380 و430 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو كباب الحلة ما بين 244 و320 جنيهًا.

- تتراوح أسعار الكبدة الكندوز ما بين 290 و390 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز نحو 450 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللحم البتلو من 320 لـ 500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة

- كما بلغ سعر البرجر اليوم إلى 250 جنيهًا.

- سعر اللحوم الكندوز بـ 260 جنيهًا.

- سعر اللحمة الجملي بـ 280 جنيهًا.

- سعر الكبدة الكندوز بـ 290 جنيهًا.

- سعر اللحوم الهندي المفروم بـ 250 جنيهًا.

- سعر اللحمة الضأن البرقي بـ 380 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا.

- تتراوح أسعار اللحوم المستوردة ما بين 210 و250 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- تراوح سعر لحوم الرِّيَش الضاني من 380 لـ 420 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر اللحم المفروم البلدي من 240 لـ 300 جنيه للكيلو.

- وصل سعر السجق البلدي لـ 300 جنيه.

- سجل سعر السجق المستورد اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو.

- تراوح سعر اللحم البرازيلي من 210 لـ 250 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر اللحوم الهندي المفروم لـ 190 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 230 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر لـ230 جنيهًا.