السفير البريطاني يعلن افتتاح محطة هيدروجين أخضر في مصر الفترة المقبلة

كشف السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، عن الإعلان قريبا عن دخول شركة بريطانية جديدة للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأوضح السفير البريطاني في تصريحات لـ«العربية بيزنس»، اهتمام شركات بريطانية بالاستثمار في عدة قطاعات منها الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، والنقل، والبنية التحتية المستدامة، والمدن المستدامة، وسط اهتمام بريطاني بالاستثمار أيضا في قطاع التعليم.

تعاون مصري بريطاني

في الوقت نفسه، أشارت شركة «جلوبلك البريطانية» الأسبوع الماضي اكتمال حصولها على حصة قدرها 48.3% في محطة وينيرجي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 25 ميجاوات في مصر من إنيراي غلوبال سولار أوبرتونيتيز، وديزرت تكنولوجيز.

استثمارات منتظرة

وبيّن السفير الإعلان مستقبلا عن استثمارات بريطانية جديدة في مصر، مع تأكيده على أن السياحة البريطانية لمصر لم تتأثر بهجمات البحر الأحمر الأخيرة، مشيرا إلى أن السياحة ستزيد في مصر في المستقبل.

وأكد، أن الشركات الإنجليزية ليس لديها حاليا مشكلة في تحويل أرباح الشركات البريطانية في مختلف القطاعات.