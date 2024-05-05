أسعار الذهب اليوم الأحد 5-5-2024 في مصر.. عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 5-5-2024، استقرارا نسبيا في محلات الصاغة، خلال بداية التعاملات اليومية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3085 جنيهًا للبيع، و3065 للشراء دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر خلال التعاملات اليومية، بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 3526 جنيها للبيع، 3503 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2644 جنيها للبيع، و2627 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2057 جنيها للبيع، و2043 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024، استقرارا بمحلات الصاغة، بنحو 24 ألفا و680 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2302 دولارا للبيع.