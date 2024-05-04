رئيس الأساقفة: نصلي أن يمنح الله مصر القدرة على مواجهة كل الظروف

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد القيامة المجيد، قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله القدرة بقوة قيامتهِ على مواجهة كل الظروف والمتاعب.

ندعو الله أن يوفق الرئيس لوقف العدوان على غزة

وتابع في عظة القداس: نصلي من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه ومتخذي القرار أن يمنحهم الله الحكمة والرؤية الثاقبة لتكملة دورهم الوطني والإنساني لوقف الحرب وإنقاذ شعبنا في غزة من براثن الحرب والعدوان، ونستمر في الصلاة من أجل جهود مصر وقيادتها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبأن يكلل الله كل الجهود المبذولة بالنجاح.

وردد رئيس الأساقفة: نرفع صلواتنا من أجل شعبي فلسطين والسودان الشقيقين لأجل أحداث الحرب الدائرة الآن في غزة والسودان، فليرفع الله عنهم كل آثار الحرب وأن يعم بسلامه على بلادهم الحبيبة ويحفظ الله شعبهم وأرضهم من كل شر وشبه شر.