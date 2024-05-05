فيلم عالماشي يحتل المركز الأخير في إيرادات شباك التذاكر

تواصل دور العرض السينمائية عرض أفلام الصيف، وتشهد منافسة قوية بين عدد من الأفلام المميزة وكان من بينها فيلم عالماشي للفنان علي ربيع.

فيلم عالماشي في المركز الأخير

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم عالماشي كان في المركز الأخير، حيث حقق إيرادات بلغت 110 آلاف جنيه فقط.

فيلم عالماشي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم علي ربيع وآية سماحة ومحمد رضوان وكريم عفيفي وعبدالله مشرف وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وإخراج محمد حمدي الخبيري.

وينافس فيلم عالماشي بجانب مجموعة من الأفلام الأخرى من بينها السرب لأحمد السقا، وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد، وشقو لعمرو يوسف.