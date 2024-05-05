فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في المركز قبل الأخير بـ773 ألف جنيه إيرادات

يواصل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يقدمه الفنان هشام ماجد المنافسة في شباك التذاكر وسط أفلام موسم عيد الفطر، الذي يشهد مشاركة 4 أفلام.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، عن أنّ فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة حلّ في المركز قبل الأخير أمس، حيث حقق إيرادات بلغت 773 ألف جنيه فقط.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وجان رامز وعدد آخر من الفنانين، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.