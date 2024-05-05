رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في المركز قبل الأخير بـ773 ألف جنيه إيرادات

كتب:

بسمة شطا
09:58 ص | الأحد 05 مايو 2024
فاصل من اللحظات اللذيذة

فاصل من اللحظات اللذيذة

يواصل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يقدمه الفنان هشام ماجد المنافسة في شباك التذاكر وسط أفلام موسم عيد الفطر، الذي يشهد مشاركة 4 أفلام.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، عن أنّ فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة حلّ في المركز قبل الأخير أمس، حيث حقق إيرادات بلغت 773 ألف جنيه فقط.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وجان رامز وعدد آخر من الفنانين، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.

 

اقرأ المزيد:

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في أسبوعه الرابع بدور العرض

فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» يحتل المركز الثالث في شباك التذاكر

886 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في 24 ساعة بالسينما
بقلم بسمة شطا