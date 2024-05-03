فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» يحتل المركز الثالث في شباك التذاكر

حقق فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، بطولة الفنان هشام ماجد، 600 ألف جنيه إيرادات أمس الخميس، بحسب الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة فى المركز الثالث

وكشف «الدفراوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة جاء في المركز الثالث أمس الخميس، بايرادات بلغت 660 ألف جنيه فقط.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم هشام ماجد وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وجان رامز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.

أفلام في دور العرض

يذكر أن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يشارك في دور العرض السينمائية بجانب عدد من الأفلام، منها فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، والسرب بطولة أحمد السقا وعالماشي بطولة علي ربيع.