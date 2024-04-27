فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر

تواصل الأفلام السينمائية المنافسة في دور العرض بموسم عيد الفطر المبارك، وكان من بينها فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد، إضافة إلى فيلم شقو وأسود ملون.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في المركز الثاني

أشار الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يواصل الحفاظ على المركز الثاني في شباك التذاكر محققا أمس الجمعة مليون و220 ألف جنيه.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، وبمشاركة الفنانين محمد ثروت وطه دسوقي ونور قدري وجان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.