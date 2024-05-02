إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في أسبوعه الرابع بدور العرض

يواصل الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد نجاح فيلمهما فاصل من اللحظات اللذيذة بدور العرض السينمائية، الذى انطلق عرضه في موسم أفلام عيد الفطر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة حقق أمس الأربعاء إيرادات بلغت 456 ألفًا و52 جنيهًا، محتلا المركز الثالث في شباك تذاكر الإيرادات بعد فيلمي السرب وشقو، تزامنًا مع بداية الأسبوع الرابع لطرحه في السينمات.

قصة وأبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في إطار كوميدي اجتماعي حول زوجين يواجهان الروتين والملل في حياتهما الزوجية، التي أدت إلي حياة تعيسة مليئة بالمشاكل، ولكن الصدفة تتغير حياتهما بسبب حدث مفاجىء فيقرران الحياة في فاصل من اللحظات السعيدة ويبتعدان عن مشكلاتهما لبعض الوقت.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد، محمد ثروت، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، بيومي فؤاد، وآخرين من إخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب.