886 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في 24 ساعة بالسينما

استقر فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس الجمعة إيرادات تقدر بـ886 ألفا و316 جنيها، فيما احتل فيلم السرب بطولة أحمد السقا، المركز الأول، بإيرادات تتجاوز 3 ملايين جنيه أمس، وفي المركز الثاني جاء فيلم شقو بـ980 ألف جنيه.

وحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة على مدار 3 أسابيع عرض بالسينما منذ انطلاق طرحه بالسينما، نحو 46 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وحظي بإشادات نقدية وجماهيرية منذ عرضه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الفطر 2024.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم طه دسوقي ونور قدري وغادة إبراهيم، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.

قصة فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليئ بالفنتازيا، من خلال زوجين تتبدل أحوالهما بشكل مفاجئ، الأمر الذي يقلب حياتهما رأسًا على عقب من خلال ظهور شخصيات غريبة عليهما، ومطالبان بالتعامل معهم.