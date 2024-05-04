تامر حسني يوجه رسالة لأيتن عامر بعد غنائها معه في حفله الأخير: أجمل إحساس

حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة خاصة للفنانة أيتن عامر، وذلك بعدما صعدت إلى المسرح في حفله الذي أقيم أمس في مدينة العين السخنة وشاركته في غناء أغنيته الشهيرة «عيونه دار».

ونشر تامر حسني مقطع فيديو من الحفل يجمعه بـ أيتن عامر عبر خاصية القصص القصيرة بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «القمر أيتن عامر اللي نورتني في المسرح.. وغنت عيونه دار بأجمل إحساس، مستنيين أغانيكي الجديدة يا تونا».

حفل تامر حسني في العين السخنة

يشار إلى أن أحيا الفنان تامر حسني حفلا غنائيا ضخم مساء أمس في مدينة العين السخنة، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم عددا من الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أيتن عامر فيلم عنب

من ناحية أخرى تستعد الفنانة أيتن عامر لطرح فيلمها الجديد الذي يحمل اسم «عنب»، وانتهت من تصويرمشاهده تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وتقدم أيتن أغاني جديدة لها ضمن أحداث الفيلم، ويضم في بطولته محمود الليثي، نور قدري، محمد رضوان، إسلام إبراهيم، توني ماهر، من إخراج أحمد أنور، تأليف أحمد سالم.