تامر حسني يعلن انضمام سيد أسامة «ميكا» لأبطال فيلمه الجديد «ري ستارت»

أعلن الفنان تامر حسني عن انضمام الفنان الشاب سيد أسامه الشهير بـ «ميكا» لأبطال فيلمه الجديد «ري ستارت»، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في الأيام القليلة المقبلة، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تفاصيل انضمام ميكا لأبطال فيلم ميكا

وأوضح تامر حسنى قائلاً: «ميكا الوجه الجديد العسل أبو دم خفيف انضم لأسرة فيلم ريستارت.. النهاردة و للعلم اسمه الحقيقي سيد أسامه وإن شاء الله ليه مستقبل كبير في التمثيل شوفته النهاردة إنسان طيب وبيشقى من زمان مبروووووك يا ميكااااا».

تفاصيل فيلم ري ستارت بطولة تامر حسني

ويعد اسم «ري ستارت» هو الاسم المبدئي للفيلم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، ويتعاون خلاله للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق بعد تحقيقهما نجاح كبير من خلال فيلمي «مش أنا»، عام 2021، وبعده فيلم «تاج» عام 2023، ويشهد الفيلم التعاون الثاني بين تامر حسني والفنانة هنا الزاهد بعد نجاحها في فيلم بحبك عام 2022.

فيلم «ري ستارت»، من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم لانطلاق تصويره فى الأيام القليلة المقبلة.