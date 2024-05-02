تامر حسني يدعم بسمة بوسيل قبل طرح أولى أغانيها: كل النجاح ليكِ يا رب (فيديو)

أعلن تامر حسني دعم زوجته السابقة بسمة بوسيل في قرار احترافها الغناء، إذ تنتظر طرح أولى أغانيها بشكل رسمي بعنوان «البدايات» يوم 10 مايو المقبل تزامنًا مع عيد ميلادها، وذلك عقب تقديم عدة أغاني الفترة الماضية منها أغنية «أعطونا الطفولة» دعمًا لأطفال لغزة، إذ صرحت في لقاءات تلفزيونية سابقة لها بأنّها ضحت بهذا الحلم من أجل أولادها وزوجها السابق.

وكتب تامر حسني تعليقًا على منشور لـ بسمة بوسيل أعلنت فيه موعد طرح أولى أغانيها، قائلًا «مليار مبروك يا أجمل بسوم في الدنيا، البدايات، أول أغنية رسمية في المشوار، حقيقي والله مش بجامل الأغنية دي من أجمل وأهم الأغاني، هتسمعوا وهتحكموا بنفسكم، يا رب كل النجاح ليكي يا بسوم»، لترد عليه بسمة قائلة «بركاتك يا تيمو».