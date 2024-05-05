تفاصيل إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة الشمسية بتكلفة تتخطى «مليار جنيه»

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّه تنفيذًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات، جرى إسناد أعمال تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات في شركة أسيوط لتكرير البترول إلى تحالف شركتي «إنبي» و«بتروجت»، ذراعي قطاع البترول في مجال التصميمات الهندسية والمقاولات العامة والإنشاءات.

وأضاف المركز عبر صفحته على فيس بوك، أنّه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية 550 مليون جنيه خلال 11 شهرًا، بتمويل أوروبي، حيث يبدأ إنشاء محطتي كهرباء بـ الطاقة الشمسية بتكلفة تتخطى مليار جنيه.

وتابع المركز أنّ المحطة الأولى يتم تنفيذها بقدرة 10 ميجاوات في شركة أسيوط لتكرير البترول، والثانية بقدرة 6.5 ميجا، بتكلفة استثمارية قدرها 550 مليون جنيه.