محمد فوزي: جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب مكتملة الأركان

أكد محمد فوزي الباحث بالمركزالمصري للفكر والدراسات الاستراتيجة، أن هناك مجموعة من جرائم الحرب مكتملة الأركان، وأنماط متعددة من جرائم الحرب، تحدث داخل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن جيش الاحتلال يستهدف المدنين ببشاعة وبشكل واضح من كم الشهداء الذي وصل نحو 35 ألفا، بالإضافة إلى 78 ألف مصاب حتى اليوم.

تابع «فوزي» خلال لقائه ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أنه يجري استخدام الجوع والملف الإنساني كأحد الأسلحة في الحرب الجارية على غزة، كما يستهدف جيش الاحتلال مقار البعثات الأممية، ويعمل على التهجير بكافة الأدوات، ويستهدف الأطباء والمنشأت الطبية، والصحفيين.

وأوضح الباحث، أن كل هذه الجرائم أكدت بما لايدع مجالا للشكك وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية، وتقرير المقررة الأممية لشؤون الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل دولة فصل عنصري، ترتكب أنماطا متعددة من جرائم الحرب داخل قطاع غزة.

ولفت فوزي، إلى أن محكمة العدل الدولية من حيث الاختصاص تنظر في الإدعاءات الخاصة بارتكاب أحد الأطراف لجرائم حرب، أما المحكمة الجنائية فيتركز اختاصاصها على بعض الأشخاص بعينهم من المسؤولين عن تنفيذ هذه الجرائم.