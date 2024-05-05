أستاذ تقويم تربوي: المسابقة الوطنية تهتم بالنوابغ والموهوبين والمبتكرين

قال عاصم حجازي، أستاذ التقويم التربوي بجامعة القاهرة، إنّ المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين في المدارس تتم برعاية صندوق رعاية المبتكرين، موضحا أنّ الفكرة التي اقتراحتها الدولة لاكتشاف المبتكرين مرتبطة بافتتاح مركز الحوسبة السحابية، لأنّ أحد الجوانب المهمة التي تشملها هذه المبادرة، أجزاء خاصة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة البرامجية لأنها تمثل لغة العصر، والثورة المعلوماتية التي يعيشها هذا الجيل.

المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المبادرة تتم تحت رعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، موضحا أن هذا الصندوق بدأ في العمل منذ عام 2022، ويعمل على 4 محاور «النوابغ، والموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال» الذين يدعمون هذه المبادرة.

الفكرة الأساسية لمسابقة اكتشاف المبتكرين

وأشار أستاذ التقويم التربوي إلى أن الفكرة الأساسية في المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين، تركز على الطاقة والبيئة والذكاء الاصطناعي والبرمجة، موضحا أنه يوجد رابط بين الذي يتعلمه الطالب ويبتكره وقضايا المجتمع الذي يعيش فيه.