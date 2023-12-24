رئيس «القابضة للمياه» يهنئ الطلاب الفائزين في المسابقة الوطنية للمهارات

هنأ المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أطلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، الفائزين بالمراكز الأولى في ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023، والمقامة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

تنمية مهارات وقدرات طالب التعليم الفني

وقدّم رئيس القابضة الشكر للمهندسين والكيميائيين والفنيين ومدرسي التربية والتعليم القائمين على تأهيل وإعداد الطلاب المشاركين، في هذه المسابقة التي تقام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «مشروع دعم التشغيل GIZ- EPP» واتحاد الصناعات المصرية، ما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولي لتطوير وتنمية مهارات وقدرات طالب التعليم الفني، وتعزيز روح التنافسية لديهم.

تزويدهم بالوسائل المعرفية التي تؤهلهم للتفوق

وأكد رسلان أنّ الشركات التابعة توفر لطلابها جميع الإمكانيات من المهمات والأجهزة المعملية التي تؤهلهم للتفوق إضافة إلى تميز المنظومة التعليمية داخل المدارس، وأنّ هذه المسابقة تُثقل المواهب لدى الطلاب من خلال رعايتهم وتدريبهم على الإبداع والابتكار من خلال تزويدهم بالوسائل المعرفية التي تؤهلهم للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل المساهمة بشكلٍ فعّال في بناء الدولة، وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية.

تأهيل الطلاب للمشاركة في المسابقة العالمية

يُشار إلى أنّ الحدث يأتي كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills في مدينة ليون بفرنسا في سبتمبر2024، وأجريت اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023، حيث تقدم للاختبار 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة.