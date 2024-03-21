انطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

بدأ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أولى مراحل تنفيذ المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، المنظمة في ضوء برنامج iclub، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا، برعاية أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن المرحلة الأولى للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين بدأت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تدريب منسقي نوادي الابتكار بكل مديريات التربية والتعليم على مستوى مصر، خلال الفترة من 17 - 31 مارس الجاري، وبعد ذلك يجرى نقل التدريب إلى الإدارات التعليمية بكل مديرية، ثم إلى المدارس في كل إدارة تعليمية.

كيفية إدارة نوادي الابتكار في المدارس

وأشار خليل إلى أن الهدف من هذا التدريب تعريف منسقي نوادي الابتكار بأهداف وأنشطة برنامج iclub، وتدريبهم على كيفية إدارة نوادي الابتكار في المدارس، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين، مؤكدًا أن بدء المرحلة الأولى من المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين يعد خطوة مهمة في مسيرة الصندوق لرعاية المواهب الشابة في مصر، وتعزيز قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أننا نستهدف من خلال هذه المسابقة توفير بيئة مناسبة للشباب والطلاب المبتكرين لعرض أفكارهم ومشاريعهم، ليكونوا روّاد المستقبل في مصر، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.