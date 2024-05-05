زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة كايكاي في بيرو

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حدوث زلزال على بُعد 3 كيلومترات من منطقة كايكاي في دولة بيرو الواقعة في أمريكا الجنوبية، وعلى عُمق 10 كيلومترات.

زلزال بقوة 5 درجات

وضرب زلزالٌ بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم كوسكو- جنوب شرقي البيرو، ولم يُعلن حتى الآن عن وقوع أضرارٍ بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

معلومات عن دولة بيرو

بيرو تقع غرب أمريكا الجنوبية ويحدها من الشمال الإكوادور وكولومبيا ومن الشرق البرازيل ومن الجنوب الشرقي بوليفيا ومن الجنوب تشيلي أما من الغرب، فتطل على المحيط الهادي، وعاصمتها لِيمَا.

اقتصاد بيرو

ويقترب عدد سكان من بيرو 30 مليون شخص ولديها تنوع عرقي يشمل الهنود الأمريكيين والأوروبيين والأفارقة والآسيويين، ويصنف اقتصاد البلاد بأنه رقم 43 على العالم وهي ضمن الأسواق الناشئة.