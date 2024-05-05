القصة الكاملة لظهور «الزير الزومبي» في أمريكا.. هل يشكل خطرا؟

تستعد الولايات المتحدة لمواجهة ظاهرة غير مسبوقة من حشرات «الزيز الزومبي» بأعداد تصل إلى التريليونات، ما يعتبر تحديا كبيرا للبلاد لم يشهده منذ قرون، إذ جرى الإبلاغ عن خروج حشرات ذات العيون البرتقالية من سباتها تحت الأرض في عدة ولايات، وفقا لتقارير نقلتها صحيفة «الجارديان».

ظهرت حشرات الزيز (السيكادا) في وقت مبكر من هذا العام في ولاية إلينوي، التي تعتبر نقطة ساخنة لظهور هذه الحشرات، وجرى الإبلاغ عن ظهور أسراب من الزيز في ولايات جورجيا، نورث كارولينا، وتينيسي، بالإضافة إلى بعض الولايات الأخرى.

في ولاية ساوث كارولينا، تسببت الضوضاء الناتجة عن ذكور الزيز الذين ينادون على شركاء محتملين في استغراب بعض الأشخاص، إذ اتصلوا بالشرطة للاستفسار عن سبب سماع أصوات تشبه صفارة الإنذار أو الأنين أو الزئير، وقد وصف أحد السكان الصوت بأنه يشبه صراخ شخص ما.

ظهور حشرات الزيز هذا العام أكبر حدث من نوعه منذ عام 1803، إذ ظهرت تريليونات منها فوق الأرض في وقت واحد عبر معظم مناطق الغرب الأوسط وشرق الولايات المتحدة.

لماذا ظهرت حشرات الزير الزومبي؟

حشرات الزيز بدأت بالفعل في الظهور في العديد من الولايات الأمريكية، ومن المتوقع زيادة ظهورها في الأسابيع المقبلة نظرًا لارتفاع درجة حرارة التربة إلى ما يقرب من 64 فهرنهايت (17 درجة مئوية)، ويتوقع أن يكون هذا الظهور الكبير للحشرات مرئيًا وصاخبًا ولكن قصير المدى، وذلك وفقًا لتقرير الغارديان، مع ظهور السيكادا وتكاثرها وموتها خلال فترة تقدر بستة أسابيع، شريطة عدم تعرضها للافتراس من قبل الحيوانات المفترسة.

ثم يتطور النسل الناتج عن هذه الحشرات تحت سطح الأرض حتى الظهور القادم، حيث تبدأ الدورة من جديد، ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية بحلول شهر يونيو أو يوليو.

ما حقيقة نوم الزير الزومبي 17 عام؟

ليست جميع حشرات الزيز متصلة بدورة زمنية معينة، حيث تمتلك بعضها فترة حياة تشمل التطور تحت الأرض وامتصاص عصارة النبات قبل ظهورها في الميعاد المحدد بعد فترة زمنية معينة.

من بين أنواع الزيز السبعة الدورية في الولايات المتحدة، هناك ثلاثة أنواع - تُعرف باسم Magicicada septendecim، وMagicicada cassini، وMagicicada septendecula - تقضي 17 عامًا تحت الأرض. وهناك أربعة أنواع أخرى - Magicicada tredecim، وMagicicada neotredecim، وMagicicada tredecassini، وMagicicada tredecula - تتبع دورة تستمر لمدة 13 عامًا.

وهذا العام سيشهد ظهور Brood XIX، وهي أكبر مجموعات الزيز الدورية، بعد قضاء 13 عامًا تحت الأرض، وستظهر في نفس الوقت مع Brood XIII، وهي مجموعة أصغر تظهر كل 17 عامًا.

وفي أثناء وجودها تحت الأرض، تظل حشرات الزيز واعية ونشطة، حيث تقوم بحفر أنفاق لنفسها، وتتغذى على عصارة الأشجار من جذورها.

ما هو الزير الزومبي؟

بعض حشرات الزيز التي ستظهر هذا العام، وليس كلها، تعرف باسم «الزيز الزومبي»، تتميز هذه الحشرات بأنها تصاب بفطريات تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ما يجعلها تظهر شديدة الرغبة الجنسية.

وبمجرد تلامس أبواغ الفطريات مع الزيز، تخطف الطفيليات الفطرية أجسام الحشرات، وتتراكم كتلة كبيرة من الجراثيم الفطرية في بطون الزيز المصابة، ما يؤدي إلى سقوط الجزء الخلفي منها، بما في ذلك أعضائها التناسلية، على الرغم من ذلك، تستمر حشرات الزيز المصابة في التزاوج بشكل محموم كوسيلة لنشر الفطريات، ويكون لهذا تأثير «كارثي» على الشركاء المحتملين.

هل الزيز يشكل خطرًا؟

بعض الأشخاص الذين يعانون من رهاب الحشرات يتساءلون حاليًا ما إذا كان يجب عليهم الهروب من الهجوم، ومع ذلك، حشرات الزيز ليست ضارة للبشر أو الحيوانات الأليفة بأي شكل، حيث تمتلك فمًا يشبه المصاصة، ولا تملك أجزاء للعض أو اللدغ، وينصح العلماء بعدم مكافحتها بالمواد الكيميائية كما لو كانت آفة، وعلى الرغم من ذلك جرى اكتشاف أن بعض الزيز تفرز نفثات من البول عندما تشعر بالتهديد.