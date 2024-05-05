أسعار الفسيخ والرنجة قبل ساعات من شم النسيم

ساعات قليلة ويحتفل ملايين المصريين بعيد شم النسيم، حيث تنطلق الأسر في الحدائق والمتنزهات والشواطئ لقضاء يوم ممتع وترفيهي، حيث تحرص الكثير من الأسر على تناول الماكولات المرتبطة بشم النسيم مثل البيض الملون والبنانة والفسيخ والرنجة، التي تأتي على قائمة طقوس المصريين في احتفالات شم النسيم.

أسعار الفسيخ والرنجة

وترصد السطور التالية أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق اليوم، كما يلي.

أسعار الرنجة اليوم الأحد

- كيلو الرنجة يتراوح بين نحو 120 لـ200 جنيه للكيلو الواحد وفقا للنوع والجودة.

- كيلو الرنجة المخلية بين 200 لـ250 جنيها للكيلو الواحد.

- سعر كيلو بطارخ مخلية بين 300 لـ330 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفسيخ

- كيلوالفسيخ المملح بين 450 و500 جنيه.

- كيلو الفسيخ المخلي نحو 475 جنيها.

- سعر برطمان فسيخ مخلي شرائح 200 جرام بين 100 و120 جنيها.

- سعر برطمان فسيخ بوري جزل 350 جرام بين 130 لـ150 جنيها.

أسعار الملوحة فى الأسواق

- كيلو الملوحة بين 300 لـ350 جنيها.

- كيلو الملوحة الأسواني بين 220 لـ240 جنيها.

- سعر كيلو الملوحة السردين بين 180 لـ200 جنيه.