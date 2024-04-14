تراجع في أسعار الفسيخ والرنجة بالأسواق مع انتهاء أيام العيد

سجلت أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق المصرية، ترجعا نسبيا في خامس أيام العيد، حيث تراجع كيلو الفسيخ بما يقرب من 10 جنيهات، وشهدت الأسواق هدوءا في عملية البيع والشراء، خاصة مع انتهاء إجازة عيد الفطر، ويعتبر الفسيخ والرنجة من الأكلات المحببة للمصريين طوال أيام العيد، حيث تجتمع الأسر وتتناولها سواء في البيوت أو الحدائق والمتنزهات.

أسعار الفسيخ والرنجة

وتختلف أسعار الفسيخ والرنجة من محافظة لأخرى، ومن محل لآخر، لذا نستعرض خلال التقرير التالي، متوسط أسعار الفيسخ والرنجة، وفق جولة أجرتها «الوطن» في أسواق القاهرة والجيزة .

- سعر كيلو الفسيخ نحو 365 جنيها.

- سعر كيلو الملوحة نحو 390 جنيها.

- سعر الرنجة فيليه إلى نحو 60 جنيها.

- سعر الرنجة بالواحدة نحو 45 جنيها.

- سعر كيلو الرنجة نحو 135 جنيها.

- سعر كيلو السردين الروسي نحو 155 جنيها.

- النصف كيلو من البطارخ الطازجة نحو 160 جنيها.

- سعر كيلو السردين البلدي من 65 جنيها إلى 70 جنيها.

- سعر كيلو الفسيخ المخلي نحو 420 جنيها.

- سعر الرنجة المخلية نحو 255 جنيهًا.

- سعر كيلو الرنجة المخلية بالبطارخ نحو 305 جنيهات.

سعر صندوق الرنجة

وتراوح سعر صندوق الرنجة ما بين الـ510 والـ650 جنيها.