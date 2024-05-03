تبدأ من 90 جنيها.. أسعار الفسيخ والرنجة والسردين بمحلات المنوفية «فيديو»

أكد الدكتور رفعت حماد، وكيل مديرية الطب البيطري بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم شم النسيم، خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع مكاتب الصحة ومديرية التموين ورؤساء المدن، لضبط الأسعار في جميع المراكز.

رقابة شديدة على البائعين

وأشار «حماد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى شن حملات مستمرة على الأسواق والبائعين، للاطمئنان على مدى جودة وكفاءة الفسيخ والرنجة والسردين والنظافة في المكان، موجها تعليمات بالمرور المكثف على الأسواق؛ للوقوف على المخالفات الموجودة وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انخفاض أسعار الأسماك

من جهتها، أكدت عبير محرم، إحدى البائعات، توافر أنواع الرنجة والفسيخ والسردين كافة بأسعار مخفضة، في ظل تراجع جميع أنواع الأسماك؛ إذ يزاداد الإقبال على تلك الأنواع السابق ذكرها؛ لقدوم شم النسيم خلال المقبلة، وتعلق المواطنين بشراء هذه الموالح.

أسعار الفسيخ والرنجة والسردين

الفسيخ المالح 100 جنيه.

الفسيخ العاذب 180 جنيها.

الفسيخ الوسط 160 جنيها.

الرنجة تتراوح سعرها بين 100 و130 جنيها.

السردين يتراوح سعره بين 90 و110 جنيهات.