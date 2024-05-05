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«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» بشأن قاعدة بيانات التحالف الوطني

كتب:

منار مجدي
11:47 ص | الأحد 05 مايو 2024
برنامج هذا الصباح

برنامج هذا الصباح

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» الخاص بالعمل الأهلي والتنموي، بعنوان «التحالف الوطني للعمل الأهلي يختار أعضاء أول مجلس للأمناء الأربعاء المقبل».

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ التحالف الوطني أنشأ قاعدة بيانات بهدف توحيد الأشخاص المستفيدين، متابعا: «قبل التحالف الوطني كان يوجد شخص يستفيد من 5 جمعيات وشخص آخر لا يستفيد من أي جمعية».

37 مليون مستفيد من التحالف الوطني التنموي

وأضاف «القاضي»، أنّه بعد إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تم الوصول إلى أكثر من 37 مليون مستفيد من التحالف الوطني، متابعا: «التحالف الوطني هو فلسفة سحرية لإدارة برامج الحماية الاجتماعية في مصر فيما يخص العمل الخيري والتنموي نجمع جهود الجمعيات لتوفير النقود وصنع برامج مختلفة».

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بقلم منار مجدي