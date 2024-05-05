865 ألف جنيه إيرادات فيلم «شقو» خلال 24 ساعة

حقق فيلم «شقو» المركز الثاني في قائمة إيرادات الأفلام المتنافسة بدور العرض السينمائي، وذلك بعد فيلم «السرب» بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ودياب ونيللي كريم.

إيرادات فيلم «شقو»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن الفيلم حل في المرتبة الثانية بين الأفلام المتنافسة بـ865 ألف جنيه أمس، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الفطر 2024.

أحداث فيلم شقو

وتدور قصة فيلم شقو في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، وتتوالى المفاجآت عندما يتورط مجموعة من الأشقياء مع جماعات خطيرة، وفي إطار مخالفتهم للقانون تصبح حياة الجميع مهددة بالخطر.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، ومحمد جمعة، بالاشتراك مع الفنانة الكبيرة يسرا، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.