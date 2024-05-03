رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«شقو» يتراجع للمركز الثاني في قائمة الإيرادات.. بطولة عمرو يوسف

كتب:

بسمة شطا
09:13 ص | الجمعة 03 مايو 2024
فيلم شقو

فيلم شقو

تراجع فيلم شقو للمركز الثاني في شباك التذاكر، بعد احتلاله صدارة الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر.

فيلم شقو في المركز الثاني 

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فيلم شقو جاء أمس الخميس 2 مايو، في المركز الثاني، محققا إيرادات 800 ألف جنيه، وذلك بعد طرح فيلم السرب في دور العرض.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وعباس أبو الحسن، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

وينافس فيلم شقو في دور العرض السينمائية، بجانب عدة أفلام أخرى جرى طرحها خلال موسم عيد الفطر، بينها فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد، وعالماشي بطولة علي ربيع.

اقرأ المزيد:

فيلم «شقو» لـ عمرو يوسف يتجاوز الـ57 مليون جنيه في 19 يوما

فيلم شقو يتصدر المركز الأول بالسينما.. يحقق 807 آلاف جنيه في 24 ساعة

فيلم شقو يحافظ على صدارته بشباك التذاكر.. تجاوز 700 ألف جنيه في 24 ساعة

فيلم شقو يتراجع إلى المرتبة الثانية ويحقق 531 ألف جنيه إيرادات
بقلم بسمة شطا