«شقو» يتراجع للمركز الثاني في قائمة الإيرادات.. بطولة عمرو يوسف

تراجع فيلم شقو للمركز الثاني في شباك التذاكر، بعد احتلاله صدارة الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر.

فيلم شقو في المركز الثاني

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فيلم شقو جاء أمس الخميس 2 مايو، في المركز الثاني، محققا إيرادات 800 ألف جنيه، وذلك بعد طرح فيلم السرب في دور العرض.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وعباس أبو الحسن، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

وينافس فيلم شقو في دور العرض السينمائية، بجانب عدة أفلام أخرى جرى طرحها خلال موسم عيد الفطر، بينها فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد، وعالماشي بطولة علي ربيع.