980 ألف جنيه إيرادات فيلم شقو في دور العرض أمس

حقق فيلم شقو، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 979 ألفا و660 جنيها، وحافظ على المركز الثاني بعد فيلم السرب بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ودياب ونيللي كريم، الذي تجاوزت إيراداته أمس 3 ملايين جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح على مدار 3 أسابيع عرض 62 مليون جنيه، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الفطر 2024.

قصة فيلم شقو

وتدور قصة فيلم شقو في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، وتتوالى المفاجآت عندما يتورط مجموعة من الأشقياء مع جماعات خطيرة، وفي إطار مخالفتهم للقانون تصبح حياة الجميع مهددة بالخطر.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، محمد جمعة، بالاشتراك مع الفنانة الكبيرة يسرا، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.