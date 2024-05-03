عمرو يوسف يكشف كواليس جديدة من «شقو» مع محمد ممدوح

نجاح كبير حققه فيلم «شقو» للنجم عمرو يوسف في موسم أفلام عيد الفطر، والذي تمكن من السيطرة على إيرادات شباك التذاكر، وتصدر المركز الأول في شباك التذاكر على مدار 3 أسابيع متتالية، متجاوزًا 70 ألف جنيه.

كواليس جديدة لفيلم شقو

وكشف الفنان عمرو يوسف كواليس جديدة من الفيلم من خلال حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، التي جمعته مع الفنان محمد ممدوح، خلال الأحداث، وعلّق قائلًا: «لو قلبك خف.. ماتلُقش».

قصة وأبطال فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم شقو حول مجموعة من الأصدقاء الذين يقومون بأعمال خارج القانون في إطار مليء بالتشويق والأكشن والمفاجآت والإثارة، ويجدون أنفسهم يتورطون في مشكلات خطيرة.

الفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجمة يسرا، المطرب الشعبي محمود الليثي، عباس أبو الحسن، وآخرين، والفيلم من إخراج كريم السبكي.