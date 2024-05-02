فيلم شقو يتراجع إلى المرتبة الثانية ويحقق 531 ألف جنيه إيرادات

جاء فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف ومحمد ممدوح في المرتبة الثانية للمرة الأولى، منذ عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ما جاء فيلم الممر في المرتبة الأولى، والذي بدأ عرضه أمس بدور العرض.

إيرادات فيلم شقو

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم شقو جاء في المرتبة الثانية، وحقق 531 ألف جنيه أمس بدور العرض، إلا أن إجمالي إيرادات الفيلم وصلت إلى 60 مليون جنيه منذ 3 أسابيع بطرحه في دور العرض .

قصة فيلم شقو

تأتي قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة عن القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.

أبطال فيلم شقو

يجمع فيلم شقو في بطولته كلا من عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ووليد فواز، بالإضافة إلى محمد جمعة، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة يسرا، الفنان عباس أبو الحسن، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والفيلم من إخراج كريم السبكي.