مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني.. اعرف أهم الأسئلة

تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، الأربعاء المقبل، وفقًا للجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي لامتحانات الترم الثاني لجميع المواد الدراسية «اللغة العربية والانجليزية والعلوم والدراسات وتكنولوجيا المعلومات والرياضيات» عبر هذا الرابط:-

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة؛ لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - تاريخ الامتحان).

أهم الأسئلة والمفاهيم

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، لطلاب الصف الرابع الابتدائي ملخصات وأهم الأسئلة والمفاهيم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، وذلك عبر هذا الرابط على بوابة التعليم الإلكتروني بموقع وزارة التربية والتعليم.

كما أتاحت وزارة التعليم، نماذج اختبارية للطلاب لتدريب علي امتحانات الترم الثاني 2024 وحل الأسئلة والتدريب عليها كنموذج استرشادي للطلاب تم وضعها من أفضل معلمين؛ للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وذلك عبر هذا الرابط.