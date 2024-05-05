«التعليم»: إقبال كبير على المراجعات النهائية لمناهج الشهادتين الإعدادية والثانوية

يشهد تنظيم المراجعات النهائية للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، والتي وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنفيذها بمختلف المديريات التعليمية، بداية من شهر مايو الجاري، إقبالًا كبيرًا من قبل الطلاب.

تنظيم المراجعات النهائية

وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزير التعليم يتابع بشكل متواصل تنظيم المراجعات النهائية، وإقبال الطلاب عليها بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على تيسير كل السبل للطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للمشاركة في هذه المراجعات النهائية، لتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بجميع مستوياتها، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

تشكيل فرق من المعلمين المتميزين

وأوضح المتحدث الرسمي أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة تجرى من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهي المواد الدراسية بالمديريات التعليمية، لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة التي انطلقت منذ بداية شهر مايو الجاري، تأتي في إطار حزمة من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب، من بينها طرح مواد تعليمية وتدريبية مجانا لمختلف المراحل الدراسية على موقع الوزارة.

وأشار إلى تنظيم مجموعات الدعم المدرسية على مدار العام الدراسي بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مراجعات ليلة الامتحان لمختلف المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي عبر برنامج «مصر تستطيع» على قناة «دي إم سي»، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين المتميزين والأكثر كفاءة لتقديم محتوى المناهج التعليمية، بشكل أكثر تميزا من خلال مجموعة قنوات مدرستنا.