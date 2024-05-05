البابا تواضروس عن برقية تهنئة الرئيس للأقباط: أمر مفرح.. ونصلي أن يديمه الله

عبّر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن سعادته ببرقية التهنئة التي بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أنَّ «الرئيس السيسي إنسان مُجامِل ومشارك في كل المناسبات، وهو ما يظهر في مناسبات مثل عيد القيامة وعيد الميلاد».

الرئيس السيسي أرسل مندوبًا حضر الصلاة بالأمس وأرسل برقية رقيقة لنا

وأضاف تواضروس في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف: «الرئيس السيسي أرسل مندوبا حضر الصلاة بالأمس وأرسل برقية رقيقة لنا، وأرسل برقية لكل الأقباط الموجودين في كنائس دول كثيرة حول العالم، وفي الحقيقة، هذه المشاعر تربط الإنسان بالوطن، وهذا أمر مفرح ونصلي حتى يديمه الله».

من المهم جدا أن نحافظ على بلادنا

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «من المهم جدًا أن نحافظ على بلادنا، نرى دولًا كثيرة في العالم تتعرض للحروب والصراعات والعنف وعدم الأمان وعدم الاستقرار، وهو ما يجعلنا أن نعي أهمية الحفاظ على مصر واستقرارها».