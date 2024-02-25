البابا تواضروس الثاني يعزي الأنبا دانيال في رحيل فيكتور سامي

أرسل البابا تواضروس الثاني، رسالة تعزية، لنيافة الأنبا دانيال، مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، في انتقال الدكتور ڤيكتور سامي، استشاري الطب النفسي، وعميد معهد المشورة التابع لإيبارشية المعادي.

نص رسالة التعزية

وجاء نص الرسالة، كالتالي:

«دكتور ڤيكتور أستاذ وخادم محب وأمين في مجال عمله وتخصصه وفي مجال خدمته ومشورته، صاحب حضور متميز ومتمكن في الطب النفس،ي وكم تتلمذ على يديه آلاف من الدارسين والآباء والخدام، وكنت أفرح بالاستماع إليه في محاضراته الشيقة، على رجاء القيامة نودعه ذاكرين محبته الفياضة للمجتمع و للكنيسة عبر عشرات السنين، نودعه واثقين أن أتعابه وخدماته وشخصيته الودودة وعلاقاته الطيبة مع الجميع تشكل له إكليلًا في السماء».

وتضمنت الرسالة: «خالص تعزياتي القلبية إلى أسرته المباركة، وإلى كنيسته المحبوبة وإلى تلاميذه وعارفي فضله وكل الذين تعاملوا معه في الجامعة، وفي معهد المشورة بالمعادي وإلى نيافتكم وإيبارشية المعادي».

من هو الدكتور فيكتور سامي؟

ورقد الدكتور ڤيكتور سامي، في ساعة متأخرة، مساء أمس عن عمر قارب 69 سنة، وهو أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة بنها، وعميد معهد المشورة بالمعادي ورئيس قسم الإرشاد النفسي بمعهد الرعاية والتربية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.