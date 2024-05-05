تراجع ملحوظ في أسعار منتجات الألبان.. «الشيدر» تخسر 92.5 جنيه

تراجعت أسعار الألبان والجبن اليوم الأحد 5-5-2024 في الأسواق، نتيجة حملات المقاطعة التي أطلقها المواطنين ضد جشع التجار، ومشروع «رأس الحكمة» الذي ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

وترصد السطور التالية أسعار الألبان والجين في الأسواق اليوم وفق آخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن اليوم بالأسواق

كان من أبرز أسعار الجبن التي تراجعت سعر الجبن الشيدر، حيث سجل نحو 284.23 جنيه بالكيلو، مقابل 376 جنيها، أمس، بتراجع 92.5 جنيها في الأسواق، وتباع في المنافذ بسعر 160 جنيها، بينما جاء سعر التجزئة بحوالي 219 جنيها في الكيلو.

جاء متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي 72.07 جنيه، بتراجع 40.46 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى البلدي 250 جنيها، بتراجع 35.86 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر الجبن الرومي 245 جنيها، بتراجع 4.94 جنيه للمستهلك.

أسعار الألبان اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ 1 لتر 38.83 جنيه، بتراجع يصل إلى 3.32 جنيه للمستهلك.