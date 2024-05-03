أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق اليوم.. اعرف ثمن كيلو الجبنة البيضاء

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الجمعة 3-5-2024، حالة من التراجع في الأسواق المحلية، إذ سجل متوسط سعر كيلو الجبن البيضاء نحو 132.32 جنيه.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الجبن والألبان التي تراجعت اليوم الجمعة 3-5-2024 بالأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الألبان اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ1 لتر نحو 40.02 جنيه، بتراجع سجل 0.79 جنيه

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المجفف بنحو 128.98 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب بنحو 29.89 جنيه.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض بنحو 132.32 جنيه، بتراجع 0.23 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بنحو 248.75 جنيه، بتراجع نحو 4.4 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بنحو 117.54 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي نحو 335.85 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع بنحو 179.58 جنيه، بتراجع نحو 10.08 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) بنحو 131.15 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) بنحو 145.89 جنيه، بتراجع بلغ 2.56 جنيه.