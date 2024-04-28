تراجع ملحوظ في أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم بالأسواق.. كيلو الجبن بـ107.32 جنيه

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأحد 26-4-2024 حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار، بالتزامن مع حملات المقاطعة التي أطلقها المواطنون لمحاربة جشع التجار.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الألبان ومنتجاتها، وفقا لأخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض حوالي 107.32 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 28.93 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بحوالي 108.9 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 6.36 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى البلدي بحوالي 260.35 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 66.01 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع نحو حوالي 126.57 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 74.61 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) بحوالي 103.42 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 19.46 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (اسطنبولي) بحوالي 119.66 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض تصل لـ24.1 جنيه للمستهلك.

أسعار الألبان اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن السائب بحوالي 28.19 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو حوالي 1.42 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المجفف بحوالي 121.14 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.69 جنيه للمستهلك.