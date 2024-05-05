بهاء سلطان وتامر عاشور في حفل كامل العدد بالكويت

في السهرة الغنائية الثانية من سهرات مهرجان «ليلة عمر 2024» والتي أقيمت في قاعة أرينا الكويت مساء أمس الأول أحياه بهاء سلطان وتامر عاشور وعايض.

بهاء سلطان وتامر عاشور فى حفل كامل العدد بالكويت

وقدم حفل الفنانين الثلاثة وكانت البداية مع الفنان السعودي عايض الذي بدأ فقرته بأغنية «تجيني» وأطرب الحضور بعدها ورحب بجمهوره، وعبر عن اشتياقه لهم، وأكمل مقطوعاته وأغانيه، وقدم أغاني ردي ونسيتني ثم فاجأ الجمهور بصعود المطرب الكويتي فهد السالم الذي قدّم معه دويتو في أغنيتين الأولى وشتبون والثانية شاء ربي، والذي تفاعل معهما الجمهور الكبير وتفوق عايض على نفسه في غناء أغنيته الشهيرة «استراحة محارب»، التي تفاعل معها الحضور ليُقدّم بعدها أغنيات مثل «جزى الله خير، لا حول ولا قوة، في أمان الله» .

وعقب ذلك كان الجمهور على موعد مع السلطنة والطرب مع المطرب الاستثنائي بهاء سلطان الذي قدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التى تفاعل معها الجمهور، حيث افتتح سلطان حفله بأغنية تعالى التي أشعلت حماس الجمهور بشكل غير عادي ليستغل هذة الحالة الرائعة من جمهورة ليغني لهم الواد قلبه بيوجعه والتي غناها معه الجمهور بشكل جميل وقدم بعدها أغاني مثل «أنا غلطان وتعال ادلعك، وقوم أقف وأنت بتكلمني، وقلبك يا حول الله، واختتم فقرتة باغنيتة الشهيرة يا ترى».

وقدم تامر عاشور واحدة من أقوى حفلاته وأشعل حماس الجمهور منذ صعوده على خشبة المسرح بأغنية حكايات واختتم فقرته بأغنية باي باي.