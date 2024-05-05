إقبال على اليخوت ومدينة العلمين الجديدة خلال احتفالات عيد القيامة المجيد بمطروح

يحتفل أقباط مطروح بعيد القيامة المجيد، ويحرص المحتفلون على الذهاب إلى المناطق السياحية ومنها كورنيش مدينة مرسى مطروح، حيث يستمتع الشباب بالتمشية على شاطئ البحر

رحلات اليخوت

وقال أشرف فؤاد مدير شركة سياحية بمطروح لـ«الوطن»، إن رحلات اليخوت البحرية انطلقت تزامناً مع احتفالات عيد القيامة، اليوم، من ميناء مرسى مطروح الشرقي إلى العديد من الشواطئ في جولة بحرية، زارت خلالها الأسر العديد من الشواطئ، وتناول الجميع المشروبات والأكلات، بينما قام بعضهم بممارسة السباحة في المياه الفيروزية.

المعالم السياحية في مدينة العلمين الجديدة

كما زار المواطنين مدينة العلمين الجديدة ومعالمها السياحية والشاطئية والمدينة التراثية، حسب فادي طناس من أهالي مطروح، الذي قال إن الأنبا باخوميوس مطران مطروح والبحيرة والخمس مدن الغربية وشمال أفريقيا، صلى لأول مرة قداس عيد القيامة في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس والأمير تادرس، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ولفيف من الأسر المتواجدين في الساحل الشمالي.

رحلات سيوة

ولا يزال الكثير من المواطنين يستمتعون بعيد القيامة طبقاً للكابتن إبراهيم الحويطي رئيس كيان شباب الوطن بمطروح، قائلا: «شاركنا أقباط مطروح فرحتهم وقمنا بزيارتهم في جميع كنائس مطروح، بحضور لفيف من قيادات الكيان التابع لوزارة الشباب والرياضة وقدمنا لهم التهنئة».

وتتوجه الأسر للعديد من المدن السياحية بمطروح، ومنها واحة سيوة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها مثل «عين كليوباترا وجبل الموتي وقلعة شالي الأثرية»، للاستمتاع بالصحراء وأجوائها الخلابة وبحر الرمال الأعظم، عبر رحلات السفاري والنزول في بحيرات الملح وعيون المياه الكبريتية والساخنة.