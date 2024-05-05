وزير الأوقاف يحذّر الأئمة والخطباء: جمع التبرعات داخل المساجد ممنوع

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأئمة والخطباء بالتوقف عن جمع التبرعات تحت أي مسمى على المنبر، أو استخدام المساجد لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد.

تحذير للأئمة المخالفين

وحذّر جمعة في منشور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، المخالفين، بمنعهم من صعود المنبر، وتعريضهم للمساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال، مؤكدا عدم وضع أي صناديق لجمع المال في المسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا تجاه المخالفين.

وشدد وزير الأوقاف، على جميع مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش في الوزارة، بالتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية والحسم.