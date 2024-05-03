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وزير الأوقاف: التنمر وأثره على المجتمع عنوان خطبة الجمعة القادمة

كتب:

سهيلة هاني
05:20 م | الجمعة 03 مايو 2024
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أعلن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، التي تأتي تحت عنوان «التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع»، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية، موضحا فيه إن التنمر وأثره على المجتمع هو عنوان خطبة الجمعة القادمة.

خطبة الجمعة القادمة

قال «جمعة» في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، إن موضوع خطبة الجمعة القادمة سوف يكون التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع، وذلك استكمالا للدور التوعوي الذي تقوم به الأوقاف.

أمانة العامل والصانع وإتقانهما

وكانت أعلنت الوزراة موضوع خطبة الجمعة اليوم الذي جاء تحت عنوان حول أمانة العامل والصانع وإتقانهما، وشملت عدد محاور أبرزها أن الأمانةَ خُلُقٌ عظيمٌ مِن أخلاقِ الأنبياءِ والمرسلين، وصور الأمانة المختلفة موضحة أن من أهم الصور أمانة العامل والصانع، إتقان العمل والصنعة وتجويدهما، سرعة إنجاز العمل في موعده، مؤكدة أن أمانة العامل والصانع كما تنطبق من دافع ديني فإنها تنطلق أيضا من دافع وطني، لأن حب العمل والوطن من الإيمان، كما أن العمل الجيد وإتقانه واجب اتجاه وطننا مصر للعمل من أجل رفعته.

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بقلم سهيلة هاني