وزير الأوقاف: نحن أمام تجربة فريدة من نوعها في تمكين الدولة للمرأة

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خلال كلمته بالمؤتمر الأول للواعظات بوزارة الأوقاف تحت عنوان «تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع» إن هذا يوم مشهود من أيام الدولة المصرية ووزارة الأوقاف، بإطلاق المؤتمر الأول عربيا وإسلاميا ودوليا من نوعه لتأهيل الواعظات بمشاركة أكثر من مائتي واعظة.

المؤتمر الأول للواعظات

وأضاف وزير الأوقاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للواعظات: نحن أمام تجربة فريدة من نوعها بفضل الله عز وجل في إطار رؤية الدولة في تمكين المرأة في مختلف مجالات العمل.

وتابع: كانت حاجتنا إلى تكوين هذه الكتيبة من الواعظات كبيرة سواء ما يتصل بقضايا المرأة أو النشء أو السيطرة على مصليات النساء بالمساجد، وهو ما استطعن أن يقمن بهذا الدور بجدارة.

هيئة تدريس بالجامعات المصرية

واستكمل: يأتي هذا المؤتمر بعد أن زاد عدد الواعظات عن 700 فمنهن نحو 40 واعظة هن أعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية وخاصة جامعة الأزهر، فضلا عن إجادة عدد كبير منهن لعدد من اللغات الأجنبية، علاوة على تكريم عدد كبير من العاملات بوزارة الأوقاف من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحصل اثنتين من الواعظات على وسام الجمهورية للعلوم.