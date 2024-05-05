إنديبندينتي ديل فال يبحث عن صدارة الدوري الإكوادوري من بوابة كوينكا

يستضيف إنديبندينتي ديل فال، نظيره ديبورتيفو كوينكا، على ملعب «بانكو جواياكيل»، بالجولة الـ11 من بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل إنديبندينتي ديل فال، مباراة ديبورتيفو كوينكا، بفوز على نظيره بالجولة العاشرة على ملعب «إيبارا الأولمبي»، بهدف نظيف، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر ليجا دي كيتو صاحب الـ24 نقطة.

فوز كبير لـ ديبورتيفو كوينكا بالجولة العاشرة

وفي المقابل، يخوض ديبورتيفو كوينكا، مباراة إنديبندينتي ديل فال، بفوز كبير على نظيره موشوك رونا إس سي، بنتيجة 5-0 في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «أليخاندرو سيرانو أجيلار»، بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، ليحتل المركز الـ12 بـ8 نقاط.

ويتصدر ليجا دي كيتو، حامل لقب كوبا سود أمريكانا 2023، بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو» برصيد 24 نقطة، فيما يأتي أوكاس ثانيا بـ23 نقطة.