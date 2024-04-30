ليجا دي كيتو يبحث عن المركز الثالث أمام ليبرتاد بالدوري الإكوادوري

يحل ليجا دي كيتو، ضيفا على ليبرتاد، على ملعب «فيديراتيفو رينا ديل سيسني»، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة فجر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل ليجا دي كيتو، المباراة المؤجلة مع نظيره ليبرتاد، بالفوز على تكنيكو يونيفرسيتاريو، بهدف دون رد، في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «رودريجو باز ديلجادو» ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو».

ليجا دي كيتو بالمركز الرابع برصيد 18 نقطة

ويحتل ليجا دي كيتو، المركز الرابع في بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا دي كيتو»، برصيد 18 نقطة، إذ خاض الفريق 8 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات ولقى هزيمتين اثنيين، وأحرز لاعبوه 16 هدفا، فيما اهتزت شباكه في 7 مناسبات.

وفي المقابل، يخوض ليبرتاد، المباراة ضد ليجا دي كيتو، بتعادل إيجابي مع نظيره أورينسي، بهدف لمثله في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «فيديراتيفو رينا ديل سيسني»، بالجولة العاشرة لبطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»

ليبرتاد يحتل المركز الأخير بالدوري الإكوادوري

وبرصيد 6 نقاط، يقبع ليبرتاد، بالمركز الـ16 والأخير بجدول ترتيب فرق الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، إذ خاض الفريق 9 مباريات، حقق منها انتصار وحيد، وتعادل في 3 مواجهات ولقى 5 هزائم، وأحرز لاعبوه 4 أهداف، فيما منيت شباكه بـ14 هدفا.

ويواصل أوكاس تصدره لبطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم برصيد 23 نقطة، ويأتي إنديبندينتي ديل فال، ثانيا بـ 22 نقطة، وبرصيد 18 نقطة يحل يونيفرسيداد كاتوليكا ثالثا بفارق الأهداف عن ليجا دي كيتو صاحب المركز الرابع بنفس العدد من النقاط